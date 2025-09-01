Умер Радна Сахалтуев, создавший «Капитана Врунгеля»

31 августа ушел из жизни Радна Сахалтует, художник, художник-постановщик и кинорежиссер-мультипликатор.

© Российская Газета

Сахалтуев работал над рядом анимационных проектов, ставших в нашей стране культовыми. Это - "Приключения капитана Врунгеля", "Айболит" и "Остров сокровищ". Также Сахалтуев занимался книжной графикой.

Радна Филиппович Сахтуев родился 15 мая 1935 года в Улан-Удэ. В 1955-м поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии - на факультет анимации.

В 1970-1980-х был ведущим художником сатирического журнала "Перец" (младший брат "Крокодила"), иллюстрировал книги издательств "Юность", "Утро" и других.

Как постановщик работал в анимации с 1960-х - "Дракон", "Тайна черного короля", "Мистерия-Буфф", американо-российский проект "Возвращение на остров сокровищ", десятки прочих. Сахалтуев - один из "отцов" современной украинской анимации.

О его смерти сообщили СМИ республики.