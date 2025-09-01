Умер актер Рэнди Бун

Ушел из жизни Рэнди Бун, американский музыкант, певец, телеведущий, актер кино и телевидения, автор песен.

Фильмография артиста - порядка трех десятков проектов, значительная часть из них - культовая классика. Пик карьеры - в 1960-х.

Бун родился в 1942 году. Изучал математику в Университете Северной Каролины, но бросил учебы ради музыки и путешествий автостопом. После полутора лет странствий попал в Лос-Анджелес, где был замечен людьми из шоу-бизнеса.

На экране дебютировал в 1962-м: "Лэсси", "Дымок из ствола", "Караван повозок", оригинальная "Сумеречная зона", "Виргинец", "Час Альфреда Хичкока", "Кунг-фу", "В поисках приключений", "Критическое положение!", "Лестница в небо".

Рэнди - племянник знаменитого актера Ричарда Буна, кузен не менее известного артиста Пэта Буна, а также Ника Тодда.

Актер умер в четверг в возрасте 83 лет. Как передает THR, публикуя некролог, причину и детали смерти исполнителя его жена изданию "раскрывать отказалась".