Кирби Хауэлл-Батист ответила на вопрос, сыграет ли она Шторм в Marvel

Пока новых актёров, которые сыграют Людей Икс в будущем киновселенной Marvel, не раскрывают, фанаты сами спрашивают у потенциальных кандидатов, кто мог бы стать одним из членов команды.

Актриса Кирби Хауэлл-Батист уклончиво ответила на вопрос, сыграет ли она Шторм в киновселенной Marvel, отметив, что «знает что-то, чего не знают все».

Она не сказала «Да». Она не сказала «Нет». Но она широко улыбнулась, намекая, что знает что-то, чего не знаем мы.