Актер Соловьев заявил, что в США не ждут российских артистов

Актер Константин Соловьев заявил в шоу «Звезды сошлись», что в США не ждут российских артистов.

Соловьев вспомнил, как уехал в США, чтобы познакомиться со своим кумиром Арнольдом Шварценеггером. Актер так и не встретился с американским коллегой. Однако он снялся в нескольких зарубежных проектах. Он играл «русского сантехника», вышибалу и подобные незначительные роли. Как отметил актер, он также бесплатно исполнил роль русского бойца без правил в авторском проекте.

По словам Соловьева, его российские коллеги из США негативно отнеслись к его работе в стране.

«Есть русские, которые давно там живут. Я с ними некоторыми знакомился. Они агрессивно воспринимают, когда приезжают новые. Вот реально агрессивно! Когда я приехал в русскую диаспору, мне сразу сказали: «Ты ничего не добьешься. Езжай в Россию», — вспомнил артист.

Константин Соловьев снялся в более 100 проектах. В его фильмографию вошли такие картины, как «Склифосовский», «Балканский рубеж», «Московские тайны. Гостья из прошлого», «Букабу», «Провинциальный детектив», «Очень плохая невеста», «Случайная невеста», «Несколько дней из жизни доктора Калистратовой».