Умер Джо Багнер, актер кино и бывший боксер-профессионал

1 сентября в возрасте 75 лет умер Джо Багнер, актер кино и ТВ и бывший боксер-профессионал.

Багнер - чемпион Европы в тяжелом весе в 1972-1975 гг. и 1976 года. Он провел два боя с Мохаммедом Али в 1973 и в 1975 гг., в которых продержался все пятнадцать раундов, проиграв по очкам.

О смерти спортсмена сообщает Sky Sports. Он умер в доме престарелых в Австралии.

Багнер родился 1950 году в Венгрии. Имел тройное гражданство, помимо Венгрии - Англии и Австралии. Входил в десятку лучших тяжеловесов мира всех времен. Из бокса ушел в 1976-м, но после несколько раз возвращался на ринг.

Снимался с 1978-го, в списке экранных работ - более сорока: "Они называли его бульдозер", "Дельта Хаус", "Я - за гиппопотамов!", "Примитивная сторона", "Барракуда", "Роковая связь", "Уличный боец" с Ван Даммом, "Затерянный мир", "Путешествие к центру Земли".