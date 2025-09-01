Режиссер «Гарри Поттера» не верит в воссоединение главных актеров фильма

Режиссёр фильмов серии «Гарри Поттер» Крис Коламбус исключил возможность воссоединения актёров, сыгравших главные роли — Дэниэла Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эммы Уотсон.

Ранее Коламбус выразил желание вновь поработать с актёрами в рамках фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя» — адаптации популярного спектакля о Гарри, Роне и Гермионе через 19 лет после школы.

Однако из-за политических разногласий с автором книг Джоан Роулинг.этой идее не суждено сбыться.