Играл злодеев, обижал эпиграммами, но всем полюбился: в чем секрет Гафта

Валентин Иосифович Гафт сыграл более чем в 150 фильмах, был звездой комедий Эльдара Рязанова и одной из легенд театра "Современник". То ли со скромностью, то ли с иронией в одном из поздних интервью он сказал, что больших ролей у него особо и не было, но многие зрители, вспомнив Сатанеева из "Чародеев" или Сидорина из "Гаража", наверняка могли бы с ним поспорить. Вспоминаем биографию и лучшие работы артиста.

Детство в "бандитском" дворе

Валентин Гафт родился в 1935 году в Москве. Его родители переехали в столицу из города Прилуки Черниговской области (УССР). Мать Гита Давыдовна была домохозяйкой. Отец Иосиф Рувимович работал юристом, прошел почти всю Великую Отечественную войну (в 1941–1944 годах воевал на Западном фронте), где был тяжело ранен, но выжил. Вспоминая его, Валентин Гафт говорил: "Следы войны остались у него на лице. Когда играл военных, я представлял, как бы отец это сделал. И точно знаю, что он бы сыграл лучше меня".

Семья жила в коммунальной квартире на улице Матросская Тишина — рядом с домом находились тюрьма, психдиспансер, рынок и студенческое общежитие. Гафт рассказывал, что его двор был "бандитским".

"Мои детские дворовые кумиры — Пигарь, Свист, Аршин... Многие из них пришли из тюрем. Пигарь вернулся с одной ногой — вторую отдавило на лесоповале. Но как с костылем он играл в футбол!" — писал в мемуарах артист.

Благодаря такому окружению Гафт рано научился боксировать и даже потерял в драках несколько зубов.

В подростковые годы Гафт неожиданно увлекся театром — ему нравилось смотреть оперетты и самому участвовать в любительских постановках. Драмкружок Гафт полюбил в том числе и потому, что благодаря репетициям мог прогуливать уроки (учился он плохо). Роли ему доставались необычные, в основном женские — школа была для мальчиков, а героинь кому-то нужно было играть.

Иосиф Гафт хотел, чтобы его сын стал юристом, но Валентин, окончив школу, тайком отправился поступать на артиста. Бандитский двор внес штрихи в образ — на вступительные экзамены юноша пришел с двумя золотыми фиксами на зубах, а стихи и прозу читал с блатными интонациями.

"Будучи абсолютно зажатым, выражал этакую лихую свободу", — вспоминал Гафт.

В Щукинском институте ему отказали, зато в Школу-студию МХАТ приняли с первой попытки. Он окончил ее в 1957 году.

Советский кинозлодей

Дебют Валентина Гафта в кино состоялся в 1956-м — в драме Михаила Ромма "Убийство на улице Данте". Вместе с ним свои первые роли получили Иннокентий Смоктуновский и Михаил Козаков. Последний играл главного героя, а вот Гафту повезло меньше — эпизодическая роль сообщника убийцы, еще и съемки дались тяжело.

"От меня требовалось сказать два слова и одновременно достать из кармана блокнот. Но я ничего не мог. Столбенел, — вспоминал артист. — Самым ужасным было, когда за моей спиной второй режиссер сказал: "Как мы ошиблись в этом мальчике!" И все. Я заморозился".

В 1960-е Гафт играл в телеспектаклях, а в кино ему доставались в основном небольшие, второстепенные роли — типаж не подходил для главных героев того времени. Актер обладал выраженной отрицательной харизмой, поэтому чаще ему доверяли образы злодеев, аферистов, двуличных и сомнительных персонажей. Кстати, свое амплуа Гафт подпитывал и за пределами съемочной площадки: он прославился острыми и иногда довольно обидными эпиграммами, которые посвящал коллегам по цеху. Среди адресатов были Ирина Муравьева, Лия Ахеджакова, Михаил Боярский, Ирина Алферова, Галина Волчек, Леонид Броневой, Никита Михалков, Людмила Гурченко и еще десятки советских звезд. Иногда Гафту приходилось извиняться за свои "шедевры", но со временем знаменитости привыкли к его хобби и даже ждали новых стихов.

В 1973 году Гафт сыграл Геверница, сотрудника спецслужб США, в картине "Семнадцать мгновений весны". Многим актер запомнился в роли чопорного, но ироничного и хитрого дворецкого Брассета в комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!"(1975) — особенно сцена, в которой его герой делает зарядку с сигарой и бокалом в руках.

Раскрыть талант Гафта в кино удалось режиссеру Эльдару Рязанову — он дал ему одну из главных ролей в комедии "Гараж" (1979). Артист сыграл Сидорина, председателя правления гаражного кооператива — расчетливого бюрократа, чей образ зацепил многих зрителей. Продолжилось сотрудничество с Рязановым на съемках водевиля "О бедном гусаре замолвите слово" (1980): роль Покровского, командира полка, была написана специально для Гафта. Позже артист сыграл в фильмах Рязанова "Забытая мелодия для флейты" (1987), "Небеса обетованные" (1991) и "Старые клячи" (2000).

Большую популярность Валентину Гафту принесла роль Сатанеева в музыкальном фильме Константина Бромберга "Чародеи" (1982). Артист вновь сыграл злодея — по сюжету его герой плетет интриги, пытается обманом жениться на главной героине и занять кресло директора. Успешно удалось Гафту сыграть и главу мафиозной группировки — в драме Юрия Кары "Воры в законе" (1988). Попадание в образ криминального авторитета было таким точным, что после премьеры, как вспоминал артист, бандиты присылали ему письма и даже звали на сходку — от приглашения он отказался.

Спустя несколько лет Гафт сыграл Воланда в "Мастере и Маргарите" (1994) Юрия Кары. Эта работа могла бы быть одной из лучших в карьере артиста, но картина не получила должного внимания — производство и выпуск сопровождались конфликтами из-за авторских прав и хронометража, фильм показали узкому кругу в сокращенной версии, а в прокате он оказался только в 2011 году.

Фильмография Валентина Гафта насчитывает более 150 работ, при этом сам артист в 2010-х со скромностью отметил в одном из интервью: "А вообще-то у меня больших ролей и нет". Среди прочих заметных работ с его участием — "Визит к минотавру" (1987), "Мастер и Маргарита" (2005, реж. Владимир Бортко), "12" (2007), "Жизнь и приключения Мишки Япончика" (2011).

Свой в "Современнике"

После выпуска из Школы-студии МХАТ Валентин Гафт присоединился к труппе Театра им. Моссовета. Ему давали только небольшие роли, поэтому через год артист ушел. Несколько лет он искал себя и "своих" режиссеров в разных театрах — Сатиры, Московском драматическом театре, в "Ленкоме".

По-настоящему Гафт раскрылся как театральный актер в 1970-е, после того как Олег Ефремов пригласил его в "Современник". На этой легендарной сцене он работал на протяжении почти полувека, стал одним из ведущих артистов и сыграл в десятках спектаклей. Среди постановок с его участием — "Балалайкин и К°", "Вишневый сад", "Генрих IV", "Кабала святош", "Три сестры", "Ревизор", "Кто боится Вирджинии Вульф?", "Пигмалион". Гафт был органичен как в классике, так и в спектаклях по современным произведениям.

Личная жизнь

Валентин Гафт был женат трижды. Первой его женой была манекенщица Елена Изергина. Она увидела Гафта на сцене еще в самом начале его карьеры — спектакль в тот вечер был настолько неудачным для начинающего артиста, что он даже упал на сцене. Но эта нелепая ситуация растопила сердце Елены. Он ей тоже был очарован: по его воспоминаниям, Изергина была настолько красивой и элегантной, что все прохожие оборачивались ей вслед.

После свадьбы супруги жили в небольшой комнате, которая становилась все более и более тесной из-за любви Елены к животным — она постоянно приносила домой подобранных котят, собак и даже голубей. Со временем это стало сильно раздражать Гафта, но последней каплей стал роман Изергиной с киноведом Далем Орловым. Спустя восемь лет супруги развелись.

Второй женой Валентина Гафта стала Инна Елисеева, которую он, сам того не подозревая, увел у драматурга Эдварда Радзинского. Инна была дочкой лауреата Сталинской премии — по воспоминаниям Гафта, избалованной и своенравной женщиной, которая ни дня не работала, но любила яркую и богатую жизнь. В 1973 году у них родилась дочь Оля, однако в начале 1980-х Елисеева и Гафт развелись из-за частых ссор и скандалов. Ольга мечтала стать балериной, но ее карьера не складывалась — девушка страдала депрессией и в 2002 году покончила с собой. Это стало тяжелейшим ударом для Валентина Гафта — в смерти дочери он винил бывшую жену. И себя — за то, что не забрал дочь к себе на воспитание, не смог оградить ее от конфликтов с матерью и вовремя не поддержал.

Третьей избранницей Гафта стала актриса Ольга Остроумова. Они познакомились еще на съемках "Гаража", но обратили внимание друг на друга только в середине 1990-х — в тот момент Остроумова тоже была в разводе. В 1996-м артисты поженились и оставались вместе до последнего дня Гафта. В многочисленных интервью актер рассказывал, что благодаря Остроумовой его жизнь вновь наполнилась радостью и творчеством. Под влиянием супруги Валентин принял православие. Также он занимался воспитанием ее детей — Ольги и Михаила.

Есть у Валентина Гафта и внебрачный сын — Вадим Никитин (1971 г. р.), появившийся на свет после романа с художницей Еленой Никитиной. Он живет в Бразилии и работает актером.

Валентин Гафт скончался 12 декабря 2020 года от последствий ранее перенесенного инсульта.