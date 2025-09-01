Эксперт предостерег актеров от злоупотребления нейросетями

Главный помощник актера – это режиссер, а не искусственный интеллект, сказал в эфире НСН Юрий Грымов, признавшись, что у него есть интерес к ИИ, но не «влюбленность».

Искусственный интеллект не сможет заменить в театре сценаристов и режиссеров, заявил НСН худрук театра «Модерн» Юрий Грымов.

Ранее актер Никита Ефремов признался, что использует нейросети в своей работе. По словам сына Михаила Ефремова, ИИ помогает ему анализировать сценарий, а также выявлять «теневые стороны» и точки соприкосновения с героем. Грымов считает, что лишь человек способен придумывать что-то неожиданное и эмоциональное.

«Искусственный интеллект не способен произвести неожиданное, эмоциональное. Это будет логично и довольно-таки качественно, а самое важное в искусственном интеллекте – это скорость, поэтому я бы не советовал увлекаться этим актерам. Главный помощник актера – это режиссер, а не искусственный интеллект. ИИ может подойти для составления каких-то пресс-релизов, небольших аннотаций на сайте, разработки эскизов для презентации, но верить в то, что искусственный интеллект напишет сценарий – это абсолютная клиника, потому что он руководствуется логикой и знаниями из книг, как написать сценарий. Это как книги "Как заработать миллион". Их авторы зарабатывают свой миллион на тех людях, которые думают, что их чему-то научат», - сказал Грымов.

При это он отметил, что не боится ИИ, но «влюбленности» в него тоже нет.

«Я не боюсь искусственного интеллекта, потому что он все-таки сделан человеком. Безусловно, в каких-то мелких задачах он может работать блестяще, но искусственный интеллект – это чистые знания, а человек - уникальное существо, которое накапливает не только знания, но и опыт. Человек – это познание всего: первой простуды, первого секса, запаха ванили... ИИ на это неспособен, поэтому наделенный даром творческий человек всегда будет цениться. Искусственный интеллект – это инструмент, которым нужно научиться пользоваться. К нему у меня есть интерес, но влюбленности нет», - заключил собеседник НСН.

Четырехкратный обладатель премии «Оскар», режиссер Вуди Аллен ранее заявил, что не верит в будущее искусственного интеллекта, как творца кино, поскольку в таких работах не будет «души художника», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».