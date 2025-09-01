Актриса Екатерина Вилкова поговорила о кино, школе, детях и шопоголизме

Комедийный сериал "Осторожно, люди!", как уже сообщало ИнтерМедиа, выходит 1 сентября 2025 года на СТС. Екатерина Вилкова играет бывшую жену преподавателя филфака, в которого по сюжету вселяется шумный и наглый инопланетянин. Gazetametro.ru поговорила с актрисой о школьном времени, воспитании детей и шопоголизме

Сериал выходит в первый день учебного года. А каким вам запомнилось школьное время?

– Счастливым, с весельем, смехом и ощущением, что всё впереди и жизнь прекрасна.

Любили ли вы первые звонки, ждали их?

– Мне не нравилось готовиться к учёбе, больше ждала встречи с друзьями.

Советы каких педагогов запомнили на всю жизнь?

– Когда поступала в институт и готовила программу, состоящую из душераздирающих стихов, мне посоветовали: "Катя, за эти десять минут не надо пытаться кого-то удивить. Просто твой внешний образ должен соответствовать внутреннему наполнению и тому, что читаешь". Вот это было самое верное.

У вас в фильмографии несколько проектов в жанре фэнтези или с фантастическими элементами. Сами вы любите такое кино?

– Я люблю хорошее кино, а жанр не имеет значения.

Увлекаются ли ваши дети историями про супергероев?

– Да, они очень любят все картины про супергероев и не очень супергероев.

Кто в целом для них пример?

– Главный супергерой для них – мать. Они сами так говорят. Правда, только мне, это тоже надо учитывать...

Кто был вашим авторитетом в их возрасте?

– Не было авторитетов, я ни на кого, условно говоря, не молилась. Но жизнь мне подкидывала встречи с классными людьми, фамилии и имена которых ничего не скажут обывателю. Это просто крутые люди, на которых можно равняться, что я и делаю до сих пор.

Ваша дочь кажется уже отдельной творческой единицей. Видимо, сработало воспитание своим примером?

– Скорее, наоборот, отсутствие как такового воспитания. По крайней мере, стараемся ей ничего не навязывать.

Какие интересы вас объединяют с дочерью?

– Нам просто прикольно вместе. Зачастую неважно, чем именно мы заняты: поделкой, просмотром телевизора или просто сидением в одной комнате.

У вас есть свой бренд украшений, вы делаете уникальные вещи своими руками, которые потом радуют других женщин. А чем вас можно порадовать?

– Аппаратом для лица с микротоками. Любой антивозрастной продукт меня радует. У меня достаточно много всего, я шопоголик. При этом не могу себя заставить всем этим пользоваться. Мне очень нравится покупать, но это как у Кощея с золотом: купил и сложил, добыл и спрятал. Наверное, срабатывает то, что в детстве мало себе могла позволить, вот и восполняю эти пробелы.

То есть минимализм как способ жить вам не близок?

– Если не брать в расчёт мою корзину в интернет-магазине, то я за минимализм. По мне, лучше недобрать, чем перебрать – во многих аспектах.

А расхламляться прихо­дится?

– Да, случается. Очень бешусь, когда вокруг всё завалено, поэтому что-то выбрасываю, что-то отдаю. В целом люблю убираться, структурировать, раскладывать всё по полочкам.

В прошлом году вы отметили сорокалетие. В этот день хотелось что-то оставить позади?

– Просто наслаждалась жизнью. Я не из тех, кто подводит итоги. У меня есть чем заняться и так, лучше кладовку разберу…

Как-то вы признавались, что вас узнают по сериалу "Отель Элеон". Как этот проект в целом повлиял на вашу карьеру?

– У меня появились фанаты-подростки, сейчас они, правда, уже подросли. Ещё я познакомилась с новыми людьми, некоторые из них показались мне очень крутыми.

Ваши дети смотрели?

– Да, и "Кухню", и "Отель Элеон" – в общем, все истории из этой вселенной. Им очень зашло.

В сериале "Отель Элеон" бывшего мужа вашей героини играет ваш супруг Илья. По сюжету у них напряжённые отношения. Периодически в СМИ вас хотят развести с Ильёй. Как реагируете на такие заголовки?

– Знаете, я не слежу за заголовками. У меня так много всего, за чем надо следить…

Вас наверняка постоянно спрашивают про формулу гармоничного брака. А бывает, что хочется на несколько дней куда-то уехать одной?

– От людей – да, от семьи – никогда. Бывает желание прибежать домой и никуда не выходить. Там моя мастерская, там я могу не убираться и делать что хочу.