Умер актер Грэм Грин из фильма «Танцующий с волками»

На 74-м году жизни скончался актер Грэм Грин, номинированный на премию "Оскар" за роль в картине "Танцующий с волками". По данным THR, артист скончался 1 сентября в больнице в Стратфорде после продолжительной болезни.

Канадский актер родился в 1952 году в Освекене в резервации Шести Наций. Окончил Центр театральной программы коренных народов в 1974 году. Дебютировал на большом экране в 1983 году в картине "Бегущий смельчак". Прорывом в его американской кинокарьере стала роль Разящей Птицы в вестерне 1990 года "Танцующий с волками". За роль второго плана он был номинирован на премию "Оскар".

Всего в его фильмографии более 170 ролей. Грэм Грин снимался в таких картинах, как "Зеленая миля", "Мэверик", "Волк и лев", "Ветреная река", "Крепкий орешек 3: Возмездие", "Псы резервации", сериалах "Одни из нас", "Король Талсы" и др.