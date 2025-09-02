Умер Скотт Шпигель, легенда фильмов ужасов

Ушел из жизни Скотт Шпигель, друг и соратник Сэма Рэйми еще со времен короткометражки "В лесах" - кустарного проекта, из которого выросли "Зловещие мертвецы", одна из самых ярких хоррор-франшиз.

© скриншот из фильма «Человек-паук 2»

Скотт, родившийся в Мичигане в 1957-м, - актер, режиссер, сценарист, продюсер, монтажер, арт-директор, гример, мастер на все руки.

С Рэйми и Брюсом Кэмпбеллом, Эшером-слэшером, Скотт дружил со школы.

О кончине легенды в Сети сообщил Кэмпбелл. Артисту было 67 лет.

Впервые Шпигель появился на экране уже в 1969-м, в его фильмографии - более 60 проектов.

Он был сопродюсером линейки "Хостел" (18+), снял третью часть серии, сиквел "От заката до рассвета", так или иначе появился в сонме лент Рэйми. Включая фильмы "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", "Затащи меня в Ад", первого и второго "Человека-паука", "Быстрый и мертвый", "Человек тьмы".