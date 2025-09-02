Воланд из гаражного кооператива. Как герои Валентина Гафта слились в один кинообраз

Исполнилось 90 лет со дня рождения советского и российского актера Валентина Гафта. В его биографии около сотни ролей в театре и кино. Самые главные вспомнил корреспондент «МИР 24 Дмитрий Белькевич.

Без этого фильма, пожалуй, трудно представить новогодние праздники. Одна из главных звезд экранизации повести братьев Стругацких Валентин Гафт. Эгоистичный и двуличный персонаж фильма «Чародеи с дьявольской фамилией Сатанеев, несмотря ни на что, сумел завоевать любовь советского зрителя.

Путь к славе начался задолго до этого в конце 1950-х. Первая кинороль Гафта второстепенный персонаж в фильме «Убийство на улице Данте в 1956-м. Годом позднее он дебютировал на сцене Московского театра имени Моссовета.

Из-за крутого нрава и острого языка менял сцены как актерские маски. К 1970-м годам остепенился, выбрав «Современник. И кинокарьера также пошла в гору. Максимально раскрыться творческому потенциалу актера помогла роль председателя гаражного кооператива в «Гараже Эльдара Разанова.

Благодаря своему типажу он сформировал у зрителей образ подлеца. Но крайне очаровательного. Разрушающий семью любовник в «Ночных забавах, американский шпион в телефильме «Семнадцать мгновений весны, лакей Брассет в музыкальной комедии «Здравствуйте, я ваша тетя, специалист по змеям в «Визите к минотавру или вор-рецидивист Батон в «Гонках по вертикали. В послужном списке Валентина Гафта более 100 ролей в кино и театре.

К Валентину Гафту, исполнявшему роль Воланда, были претензии у зрителя: мол, не похож на булгаковского персонажа. Однако режиссер Юрий Кара считал, что ум и ирония Гафта великолепно ложатся на булгаковский стиль.

Коллеги по съемочной площадке признаются: выбрав Гафта на эту роль, режиссер не прогадал.

«Валентин Гафт, будучи харизматичным, острым, будучи наделенным потрясающим обаянием, при этом с отрицательным оттенком, идеально подходил именно для роли Воланда. Представить кого-то другого на роли Воланда в начале 1990-х годов я, честно говоря, не берусь.

А коллеги по театральному цеху вспоминают Гафта как отзывчивого, строгого, но справедливого человека.

«С Гафтом я пересекалась в последний период его жизни, когда он уже был такой очень взрослый человек. Когда мы виделись, он участвовал в концерте, который я делала, «Евгений Онегин. Лирические отступления. Он там тоже участвовал, читал, ездил с нами. Сама личность его, его отношение ко всему, к миру, к людям, его юмор безграничный, это, наверное, запомнилось.

Одним из последних фильмов с участием Валентина Гафта стала комедия «Елки 3. По сюжету, одинокий старик с грустными глазами дает понять молодой девушке, что семья важнее всего. С экранов звучат стихи Гафта.

Он потерял единственную дочь, покончившую с собой. Долго пытался построить семью, пока не женился на актрисе Ольге Остроумовой. Кумир миллионов советских зрителей, автор острых эпиграмм и проникновенных стихов, Валентин Гафт скончался в 2020-м в возрасте 85 лет.