Том Холланд снялся во множестве забавных образов — в новой рекламе LEGO

Компания LEGO выпустила новый рекламный ролик, в котором главной звездой стал Том Холланд. Он появляется в виде различных персонажей — образов у него много!

Так, звезда «Человека-паука» появляется в образе космического солдата, популярного футболиста (в этой же сцене снялся брат Тома Холланда), оратора на сцене, дедушки в саду и других персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат LEGO.

У видео есть слоган, который LEGO очень легко относит к себе и к своей аудитории, которая разнится в возрасте от самых маленьких до взрослых. Слоган следующий: «Никогда не переставай играть».