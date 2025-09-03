Остин Батлер рассказал, почему чуть не бросил актерскую карьеру

Остин Батлер, известный по «Дюне 2», «Байкерам» и другим фильмам, рассказал, что однажды почти бросил карьеру актёра ради того, чтобы попробовать себя в режиссуре.

По словам Батлера, в какой-то момент он купил себе отличную камеру и начал снимать короткометражные фильмы, однако потом перестал и полностью посвятил себя актёрству.

«В какой-то момент я почти бросил играть, перед тем как сыграть в мюзикле «Продавец льда грядет» [на Бродвее]… Я купил самую лучшую камеру, какую только мог себе позволить, и начал снимать короткометражные фильмы»

Увидеть Батлера можно в фильме «Пойман с поличным», который вышел в зарубежный прокат и скоро доберётся до России.