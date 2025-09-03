Умер Мортен Арнфред, режиссер культового сериала «Мост»

2 сентября, ровно через месяц после своего 80-летия, ушел из жизни датский кинематографист Мортен Арнфред.

© скриншот из сериала «Мост»

Арнфред, родившийся в 1945 году в Копенгагене, - режиссер, сценарист, продюсер, актер, оператор, композитор.

Помимо прочего был ассистентом Ларса фон Триера, также снял с ним "Королевство". СМИ отмечали Арнфреда как "незаменимую правую руку фон Триера".

Как самостоятельный постановщик работал с середины 1970-х, дебют - "Давай сделаем это". Далее - "Я и Чарли", "Рай и ад", интернациональный проект "Русская певица" - копродукция России, Дании, Швеции и Великобритании, "Убийство", "Мост" и другие.

Режиссер дважды номинировался на Берлинском МКФ.

По данным Sweden Herald, причиной смерти кинематографиста стала долгая болезнь. Детали не приводятся.