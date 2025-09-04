Изабелла Мерсед вернется к роли Орлицы

Актриса Изабелла Мерсед, сыгравшая Орлицу в «Супермене», подтвердила, что вернётся к роли героини в фильме «Супермен: Человек завтрашнего дня», то есть в продолжении картины Джеймса Ганна.

И хотя роль Орлицы в «Супермене» не была большой, она входит в состав команды с Мистером Террификом и Зелёным фонарём. Судя по всему, в продолжении вся команда вернётся, но не исключено, что она расширится и покажет новых супергероев.

Премьера кинокомикса состоится 9 июля 2027 года. Ближайшим фильмом киновселенной DC станет «Супергёрл» — лента про сестру Человека из стали с Милли Олкок выйдет 26 июня 2026 года.