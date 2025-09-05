Умерла знаменитая итальянская актриса Пия Велси

4 сентября в Риме скончалась итальянская певица, танцовщица и актриса кино, ТВ и театра и выступавшая как Пия Велси.

© Российская Газета

Карьера актрисы стартовала в 1940-х. О смерти артистки сообщает Il Capoluogo со ссылкой на ее близких. Отмечено, что Велси ушла мирно.

Эльпидия Сорбо (настоящее имя) родилась в 1924 году. Выросла в Неаполе, там же начала карьеру певицы. На сцену театра впервые вышла, переехав в Рим. Параллельно развивала и карьеру певицы - как Nuovo Fiore, записала множество "сорокопяток".

Снималась с первой половины 1950-х: "Сестра Эммануэль" (18+) - одна из глав успешной эротической франшизы, с Лаурой Гемсер, "Россини", "Ад посреди города", "Змеиные родители", "Дон Маттео", "Итальянцы! Во время остановок пользоваться туалетом категорически запрещено", десятки других.