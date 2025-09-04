Умер актер Жак Шаррье, муж Брижит Бардо

Ушел из жизни Жак Шаррье, французский киноактер и актер театра, сценарист и продюсер, художник и художник по керамике.

Шаррье родился 6 ноября 1936 года, на экране фоном дебютировал в 1957-м, пик карьеры - 1960-1970 гг. Последний проект с его участием вышел в 1981-м.

В списке ролей - "Бабетта идет на войну", "Горячая рука", "Обманщики" с Бельмондо, "Кадрящие", "Стрельба по голубям", "Прекрасная американка", "Око лукавого" Шаброля, "Семь смертных грехов". Всего порядка тридцати лент. Работал с Гадаром и Ури.

Оставив кино, целиком сосредоточился на живописи. Регулярно выставлялся.

Шаррье не хотел воевать в Алжире, поэтому симулировал нервное расстройство, а затем и в самом деле потерял рассудок. Прожив в казарме несколько недель, Жак попытался покончить с собой и попал в психиатрическое отделение военного госпиталя, где в палате для тяжелобольных провел несколько месяцев.

В 1959-1962 гг. был женат на Брижит Бардо, у пары родился сын. Молодые познакомились на съемках "Бабетты" и сочетались браком сразу после финальной хлопушки. Расстались нехорошо.

После выхода в 1997-м книги мемуаров Бордо, где она утверждала, что беременность была случайной и нежелательной, сын и бывший муж подали на нее в суд, ссылаясь на неприкосновенность частной жизни, и выиграли процесс.

Некролог публикует сегодня Le Parisien.