Актриса Анна Ардова рассказала о женщинах в кино

Сезон премьер стартует на телеканале «Домашний» в понедельник, 8 сентября. Впервые в качестве продюсера предстанет заслуженная артистка России Анна Ардова — она собирается реализовать проект о самостоятельных взрослых женщинах. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой.

— Анна Борисовна, почему в этом сезоне вы решили попробовать себя в качестве продюсера?

— Я была на съемках у режиссера Екатерины Двигубской. Мы были знакомы до этого, встречались в общей компании, и мне очень любопытно было с ней поработать — взаимопонимание случилось с первого объятия! И я сама подала ей идею. Я устала ждать, когда мне предложат роль, и решила сама ее придумать. Дело в том, что в фильмах и сериалах на сегодняшний день очень мало взрослых главных героинь — о самостоятельной женщине, которая сама преодолевает неприятности, она очень сильная и при этом живет полной жизнью. У нее есть чувства, романтические истории.... Ведь на самом деле для взрослых актрис мало ролей — в основном мамы и бабушки. Я абсолютно не комплексую из-за этого, но мне хотелось бы показать, что жизнь наших женщин не ограничивается только этим.

— Особенно сейчас, когда в целом заметно изменилось отношение к взрослым дамам — часто слышу, что 50 лет — это новые 30....

— Действительно, мы все очень помолодели. Я с гордостью говорю, что и сама уже бабушка, потому что знаю — я так не выгляжу, занимаюсь собой, полна идей и эмоций! Пусть нескромно, но уверена, что хорошо это сыграю!

— Интересно и то, что раньше женский мир раскрывали глазами мужчины. Мне кажется, что в этом есть несправедливость....

— Ну что вы! Образ Гертруды из «Гамлета» Шекспира — сложный, яркий, неординарный характер. Или Гурмыжская из «Леса» Островского! Их гении создавали, в этом и ценность. Другое дело, что раньше многое осуждалось, а теперь стало нормой, как, например, романы с молодыми.

— Исследования показывают, что в мелодрамах наши зрительницы очень хотят видеть страдающих героинь, сталкивающихся с неразрешимыми проблемами. Раскройте, пожалуйста, секрет актрисы — как убедительно сыграть это состояние?

— Нам всегда говорили, что как раз страдать на экране нельзя — нужно преодолевать. И для зрительниц привлекательность в этом — не в том, чтобы видеть беду, а чтобы наблюдать, как человек со всем этим справляется.

— Поэтому все мелодрамы со счастливым концом?

— Конечно! Ведь что мы смотрим, когда нам грустно и плохо? Именно такие фильмы, где влюбленные в конце воссоединяются, несмотря на все препятствия. В женщинах ведь это природой заложено — искать счастье в любви!

— Новый сезон сейчас стартует не только в телевещании, но и в театре. Расскажите, как начался сезон в Театре Маяковского?

— К сожалению, я не смогла попасть на него в этом году — повредила ногу. И первостепенно для меня сейчас восстановиться, ведь уже через несколько дней мне выходить на сцену — там будет даже танец, поэтому все довольно сложно.

— Вы говорите о спектакле «Лес», где сыграли помещицу Гурмыжскую. Образ в этой постановке у вас очень яркий и противоречивый, при этом очень женственный. Как вы сами понимаете женственность, о которой сейчас так много говорят?

— Это то, что идет изнутри, — тепло, свет, умение любить.

— А страсть?

— А это и есть умение любить!

— Почему, на ваш взгляд, поменялся женский образ в культуре?

— Сейчас на первый план выходят самоцельные натуры — их реализация не только в семье и в отношениях. Это стало самым главным, когда-то психолог Карл Густав Юнг говорил о том, что впереди всего — самоценность женщины.

— Вы мастер курса в ГИТИСе. Чему для вас важно научить студентов?

— У меня уже четвертый курс на кафедре саунд-драмы под руководством Владимира Панкова. Я долго размышляла о том, что должна дать ребятам. Потом поняла, что самое главное — верить в них и их талант! Именно это им нужно, чтобы раскрыться.

— Многие зрители узнают вас как актрису шоу «Одна за всех». Вы не боялись стать заложницей образа блондинки Энджи?

— Даже в этом шоу я сыграла 28 персонажей, и все они очень разные. Самые популярные, конечно, еврейская мама, бабушка-сталинистка и Энджи — девушка с Рублевки. Какое-то время я даже не могла слышать ее характерное восклицание «Иу!». Но точно знала, что я не только комедийная актриса, и никогда не переживала по этому поводу — на сцене Театра Маяковского у меня множество сложнейших драматических героинь, да и фильмография у меня немаленькая и разноплановая.

— Каким должен быть мужчина мечты?

— На самом деле это просто любой нормальный мужчина — он умеет брать ответственность и принимать решения.

— Вам проще работать с режиссерами-женщинами или мужчинами?

— Как профессионал, я прекрасно работаю со всеми. Но признаюсь честно, с девочками мне проще — с ними я говорю на одном языке, а иногда нам даже и слов-то не надо! Женщина одним взглядом может показать, как сыграть, а мужчинам, конечно, нужны слова, нужно установить контакт, объяснять.

ДОСЬЕ

Заслуженная артистка России Анна Ардова родилась 27 сентября 1969 года в Москве. В 1994 году окончила ГИТИС (мастерская Андрея Гончарова). С 1995 года — актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского. В ее фильмографии более 100 проектов, среди них: шоу «Одна за всех», «Чего хотят женщины», «Последний богатырь. Наследие» и многие другие.