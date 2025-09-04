Ушла из жизни советская актриса Лидия Пирогова

1 сентября ушла из жизни Лидия Пирогова, советская и украинская актриса театра и кино.

Пирогова - заслуженная артистка Украинской ССР - с 1974 года, народная артистка Украины - этого звания исполнительница была удостоена в 1997 году.

Лидия Владимировна Пирогова родилась 2 апреля 1940 года. С 1965 года - актриса Закарпатского русского драматического театра, сразу после окончания Харьковского театрального института.

Среди сценических работ - "Ревизор", "Вишневый сад", "Деревья умирают стоя", "Васса Железнова" (главная роль) и другие постановки русской, советской и зарубежной классики. Всего более ста ролей.

В 1986-м снялась в "ленфильмовской" военной драме "Сошедшие с небес" с Верой Глаголевой и Александром Абдуловым. В прокате фильм посмотрели 6,3 млн зрителей.

О ее смерти сообщили местные СМИ.