В кино и сериалах возраст героев и актеров редко совпадает, но иногда разница настолько мала, что выглядит парадоксально.

В сериале «Интерны» герой Глеб Романенко представлен как сын доктора Анастасии Кисегач. На момент первого сезона актеру Илье Глинникову было 26 лет, а Светлане Камыниной, исполнившей роль его матери, всего 31. Разница между «матерью и сыном» оказалась всего пять лет.

Похожая ситуация произошла в комедии «Зайцев плюс один». Филиппу Котову тогда было 22, а актрисе Ирине Розановой, игравшей его маму, – 33. Получается, по сюжету она могла родить героя в 11 лет.

Такие несостыковки лишний раз доказывают, что экранный возраст зависит не от цифр в паспорте, а от харизмы актера.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.