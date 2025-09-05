Чемпион UFC сыграет одну из ролей в перезапуске «Уличного бойца»

36-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски сыграет одну из ролей в предстоящем фильме «Уличный боец» режиссёра Китао Сакурая.

Волкановски исполнит роль персонажа по имени Джо, который появлялся только в первой части игровой серии.

Ожидается, что премьера фильма состоится в октябре 2026 года.

Помимо Волкановски, в фильме сыграют Ной Сентинео, Джейсон Момоа, Роман Рейнс, 50 Cent, Коди Роудс и другие.

Этот фильм является перезапуском франшизы. Первый фильм по игровой серии вышел в 1994 году.

Ожидается, что следующий поединок Волкановски проведёт в декабре против четвёртого номера рейтинга британца Лерона Мёрфи.