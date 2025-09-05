Джереми Аллен Уайт и Бен Стиллер ведут переговоры о работе над фильмом Airman

По данным издания The Hollywood Reporter, Джереми Аллент Уайт ведёт переговоры о главной роли в фильме Airman. Переговоры ведёт и Бен Стиллер, но он хочет выступить режиссёром картины, а не сниматься в ней.

Фильм Airman будет экранизацией одноимённой книги Сета Мейеровица. В ней рассказывается правдивая история Артура Мейеровица, американского стрелка-радиста, чей бомбардировщик B-24 был сбит над Виши в 1943 году. Спрятавшись во французской глубинке, Мейеровиц подружился с Марселем Таллианом, основателем легендарной французской группы сопротивления.

Если все сделки заключат, производство фильма хотят запустить в начале 2027 года.