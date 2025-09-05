Ченнинг Татум похудел на 31 кг ради роли в фильме

Актёр сел на жёсткую диету. Ченнинг Татум рассказал, что ради главной роли в фильме «Кровельщик» похудел на 31 кг. По его словам, это было трудно, однако с поддержкой команды опытных диетологов — возможно.

Изначально мне надо было сбросить вес до 85 кг. Но потом начались съёмочные дни и из-за нагрузки я просто продолжал худеть. В итоге я весил около 72 кг, — поделился актёр.

Татум признался, что своим внешним видом сильно пугал коллег по съёмкам фильма «Кровельщик». Многие даже пытались его накормить, угощая всевозможными вкусностями.