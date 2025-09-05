Блогер и актриса Маш Милаш рассказала о своей первой серьезной роли

Блогер и актриса Мария Камова рассказала НСН, что помогло ей вжиться в роль на площадке сериала по мотивам фильма Владимира Меньшова.

Иногда посещение актерских курсов только вредит игре, рассказала специальному корреспонденту НСН Мария Камова (блогер Маш Милаш), исполнившая одну из главных ролей в сериале Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской «Москва слезам не верит. Все только начинается». Проект стал для нее первой серьезной работой в кино.

В центре сюжета сериала по мотивам фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» три героини - молодая мама Ксюша (Тина Стойилкович), взбалмошная и мечтающая о муже-иностранце Маша (Мария Камова (Маш Милаш) и прилежная студентка медицинского Оля (Анастасия Талызина). Девушки переезжают в столицу в начале нулевых, но и спустя 20 лет судьба вновь предоставит им шанс на счастье. Премьера первой серии проекта состоялась в онлайн-кинотеатре Wink 4 сентября, в дальнейшем эпизоды будут выходить раз в неделю. Как рассказала Камова, в ее случае пробы на роль растянулись на год.

«Это были не первые пробы в моей жизни, обычно я ходила на них накрашенная, с прической. А тут подумала: "Опять меня никуда не возьмут, зачем стараться?". Пришла в розовой толстовке, собрала волосы в пучок, рано утром вообще не хотелось ничего. В итоге вижу кастинг-директоров, тут заходит Оля Долматовская в розовой толстовке и с таким же пучком на голове, как и у меня. Посмотрела и говорит: "Все вышли, мне надо с Машей поговорить". Мы просто болтали час, она сказала: "Давай, рассказывай, как твои дела, может быть, была больная сильная любовь?". Она просто смотрела на меня, хотела понять, насколько мне это близко. Только после этого стали читать сценарий. Дальше у нас была совместная работа, в которой она была моим ментором. В общей сложности я ходила на пробы год, это было втайне от всех, не говорила, чтобы не сглазить», - заявила она.

Собеседница НСН также отметила, что частью процесса подготовки к роли стали курсы актерского мастерства, однако в какой-то момент режиссеры попросили перестать посещать их.

«У меня в детстве было актерское мастерство, просто я не закончила актерский вуз. Сначала режиссеры меня отправили на курсы, потом Оля сказала: "Больше на курсы не ходим, они тебя портят". Я занималась по три часа каждый день, и, как я поняла, курсы сгладили мою эмоциональность. На курсах также учили плакать технически, но режиссерам не понравилось, сказали: "Лучше плачь сама". Я себя накручивала, обижалась на всех, чтобы зареветь на площадке. У меня все происходило через себя. Когда на съемках мне сказали, что должна быть истерика и слезы, оказалось, внутри у меня этого очень много. В жизни я это не проигрываю, а когда надо – сделала», - отметила Камова.

Ранее актер Иван Янковский в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что темы, затронутые в фильме «Москва слезам не верит» за годы не потеряли своей актуальности. Новый сериал также расскажет о человеческих отношениях и стремлении покорить большой город.