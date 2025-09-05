Умер Дэвид Кайли, работавший над фильмами Нолана

Умер Дэвид Кайли, работавший с Ноланом над "Доводом" и "Темным рыцарем"
Ушел из жизни Дэвид Кайли, канадский кинопродюсер, режиссер и производственный менеджер, работавший с Кристофером Ноланом, Джеймсом Кэмероном и Дени Вильнёвом.
В списке ветерана индустрии с полувековым стажем - "Живой океан", "Титаник", "Довод", "Темный рыцарь", "Оппенгеймер". Всего - более 500 лент.
Дэвид Кайли - ключевая фигура IMAX-индустрии.
Как передает IMDb, Кайли умер 28 августа в онкоцентре в Нью-Йорке от нейроэндокринного рака. Информация подтверждена для СМИ сыном продюсера.
Нолан, комментируя уход коллеги, рассказал, что покойный на протяжении двадцати лет был ему не только наставником, но и другом.
Буквально за три недели до смерти Кайли закончил работу над "Одиссеей", новым фильмом Нолана. Его премьера анонсирована на июль 2026-го.
Также о смерти соратника с печалью высказались Кэмерон (они сотрудничали более четверти века) и Вильнёв.
Жена Дэвида Кайли - киноменеджер Патрисия Кайли, они были деловыми партнерами и вместе работали над рядом проектов, основав в 1972-м свою компанию.