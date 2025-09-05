Умер Дэвид Кайли, работавший над фильмами Нолана

Ушел из жизни Дэвид Кайли, канадский кинопродюсер, режиссер и производственный менеджер, работавший с Кристофером Ноланом, Джеймсом Кэмероном и Дени Вильнёвом.

В списке ветерана индустрии с полувековым стажем - "Живой океан", "Титаник", "Довод", "Темный рыцарь", "Оппенгеймер". Всего - более 500 лент.

Дэвид Кайли - ключевая фигура IMAX-индустрии.

Как передает IMDb, Кайли умер 28 августа в онкоцентре в Нью-Йорке от нейроэндокринного рака. Информация подтверждена для СМИ сыном продюсера.

Нолан, комментируя уход коллеги, рассказал, что покойный на протяжении двадцати лет был ему не только наставником, но и другом.

Буквально за три недели до смерти Кайли закончил работу над "Одиссеей", новым фильмом Нолана. Его премьера анонсирована на июль 2026-го.

Также о смерти соратника с печалью высказались Кэмерон (они сотрудничали более четверти века) и Вильнёв.

Жена Дэвида Кайли - киноменеджер Патрисия Кайли, они были деловыми партнерами и вместе работали над рядом проектов, основав в 1972-м свою компанию.