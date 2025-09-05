Звезда «Острых козырьков» сыграет с Мадсом Миккельсеном в боевике «Сириус»

По данным издания Variety, актёр «Острых козырьков» Финн Коул исполнит главную роль в боевике «Сириус». Вместе с ним в ленте сыграет известный актёр Мадс Миккельсен, знакомый геймерам по роли Клиффа из Death Stranding.

Фильм представляет собой арктический боевик-триллер, вдохновлённый реальным «Сириусом» — подразделением датского спецназа, которому поручена защита 8700-мильной замёрзшей береговой линии Гренландии.

Недавно съёмки фильма завершились на студии Versa Studios в партнёрстве с Dimension Studios. В международный прокат картину выпустят Neon International. Даты выхода у фильма «Сириус» пока нет.