Умер музыкант Курт-Ханс Гедике, его игра звучит в титрах «Звездных войн»

В возрасте 90 лет умер Курт-Ханс Гёдике, в 1964-2000 гг. бывший ведущим литавристом Лондонского симфонического оркестра. Музыкант носил негласный титул "Паганини литавр".

© Российская Газета

Помимо прочего, его игру можно слышать во вступительных титрах Star Wars - "Звездных войн", а также в "Супермене" и ленте "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега".

Как пишет Telegraph, Гёдике - одна из наиболее выдающихся фигур мира ударных инструментов, артист, который раскрыл потенциал литавр на невиданные доселе широты.

Отмечено, что у артиста было более двухсот пар палочек для литавр, которые он отдельно выбирал для каждой оркестровой партии.

Гёдике принимал участие в исполнении "Весны священной" под управлением самого Игоря Стравинского.