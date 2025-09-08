Что происходит с карьерой Юлии Пересильд после «Вызова»

Кинокритик Александр Голубчиков уверен, что Юлия Пересильд не перестала быть востребованной, а всего лишь взяла паузу для восстановления. Об этом он рассказал в беседе с порталом «Страсти». «Её карьера ни в коем случае не потухла после "Вызова". <…> Допускаю, что гонорар за риск позволил сделать перерыв. У неё был яркий проект "Финист. Первый богатырь". Образ Бабы Яги гарантировал ей доход, потому что это франшиза», — объяснил эксперт.

Голубчиков добавил, что в скором времени Юлия сыграет со своей дочерью Анной, звездой «Слова пацана. Кровь на асфальте», в фильме со «скромным бюджетом».

«Вряд ли Анна будет затмевать маму, они идут в паре», — считает собеседник издания.

