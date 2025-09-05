Карьера, любовь и срок до 7 лет: биография Аглаи Тарасовой

5 сентября стало известно, что российскую актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово, когда та возвращалась из Израиля. С собой у нее был вейп с гашишным маслом. Теперь звезде «Холопа 2» светит от трех до семи лет лишения свободы по статье 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). «Лента.ру» публикует биографию Аглаи Тарасовой, рассказывает о ее карьере и личной жизни.

Кто такая Аглая Тарасова

Дарья-Аглая Тарасова — российская актриса, наиболее известная по ролям в фильмах «Лед» и «Холоп 2», а также в сериалах «Интерны» и «Беспринципные». На ее счету 40 работ в кино и премия «Золотой орел» (2019) за лучшую женскую роль.

Детство и образование

Дарья-Аглая Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге в семье актрисы Ксении Раппопорт и предпринимателя Виктора Тарасова. Ее родители вскоре расстались, но отец продолжил участвовать в жизни дочери.

Интересно, что имени Аглая будущая актриса в детстве стыдилась и представлялась Дарьей.

«Лет до 15 меня все звали Дашей лишь по той причине, что я стеснялась имени Аглая. Считала его очень редким и непонятным, и мне не хотелось выделяться среди сверстников. А в 16 лет поняла, что не ассоциирую себя с именем Даша, мне с ним некомфортно, а ощущаю себя именно Аглаей», — Аглая Тарасова, актриса.

А вот фамилию отца девушка выбрала, по ее собственному признанию, чтобы не быть в тени знаменитой матери, а всего добиваться самой.

В детстве Аглая Тарасова занималась балетом, музыкой и рисованием. Но становиться актрисой она изначально не планировала и после школы поступила на факультет политологии СПбГУ, затем в РГПУ им. Герцена на специальность «преподаватель иностранных языков». Однако не окончила ни один из вузов.

Профессионального актерского образования у Тарасовой тоже нет, вместо этого она берет мастер-классы у американских педагогов.

«Когда появляется свободное время, улетаю в Нью-Йорк, где у меня есть любимые педагоги и коучи, есть театральная школа, где занимаюсь и пробую себя на сцене. А находясь в России, стараюсь чаще смотреть хорошие фильмы, общаться с талантливыми артистами, читать книги по актерскому мастерству», — поясняла Аглая.

Карьера

Карьера Тарасовой в кино началась почти случайно. Первую роль в короткометражке «Конфетки» (2010) ей предложил Юрий Колокольников, который на тот момент встречался с ее матерью. Затем у Аглаи была эпизодическая работа в фильме «После школы». Его снимали в Эстонии, куда Тарасова изначально приехала, чтобы присматривать за младшей сестрой Софией, пока мать занята работой.

Настоящая известность пришла к Аглае Тарасовой в 2014 году с ролью Софьи Калининой в ситкоме «Интерны». С одной стороны, актриса тогда прославилась на всю страну, с другой — зрители судачили о блате и протекции матери. «Будет лукавством сказать, что я всегда спокойно говорила на эту тему. Конечно, нет, много лет было тяжело и обидно, я пыталась что-то о себе читать и расстраивалась, от этого еще больше в себя не верила», — признавалась потом актриса.

«Снимаясь много лет в таких разных и интересных проектах, я понимаю — блатом или везением это точно нельзя объяснить. Многое меня задевает, но я знала, что путь будет не всегда легким, я стараюсь сохранить в себе доброту и честно делать то, что мне нравится», — Аглая Тарасова, актриса.

Наконец, отношение публики к Тарасовой изменилось, когда она сыграла в фильме «Лед» (2018). Роль фигуристки Нади Лапшиной принесла ей не только любовь миллионов и премию «Золотой орел», но и признание критиков. Картина собрала в прокате 26,1 миллиона долларов. Сиквел «Лед 2» (2020) лишь закрепил этот успех. Тарасова доказала, что является не просто дочерью знаменитой матери, а самостоятельной и востребованной актрисой, способной принести проекту кассовый успех.

Ежегодно, начиная с 2020-го, на большие и малые экраны выходит по несколько картин с Тарасовой — и в каждой она исполняет значимые роли.

Лучшие роли Аглаи Тарасовой

Сериалы

Фильмы

Личная жизнь

Впервые о личной жизни Аглаи Тарасовой заговорили, когда ее сериальный роман с Глебом из «Интернов» перерос в реальные отношения с актером Ильей Глинниковым. Артисты расставались в 2014 году (Глинников заподозрил Тарасову с измене), а затем снова сходились, но в итоге уже в 2015-м окончательно порвали друг с другом.

«Когда любишь, можно простить все, даже измену и предательство. Но после этого очень сложно восстановить доверие… но и это возможно. И вот после того, как оно восстановлено, а тебя снова обманывают, ты начинаешь подозревать и контролировать каждое движение, и жизнь превращается в ад», — писал тогда Глинников в своем блоге.

Затем Тарасова встречалась с сербским актером Милошем Биковичем, с которым они вместе снимались в «Льде». Ради Милоша Аглая даже начала учить сербский язык. Однако в 2018 году, после полутора лет совместной жизни, партнеры расстались.

«Это случилось из-за бешеных графиков и постоянных разъездов. Мы старались проводить вместе каждую свободную минуту, но сложилось так, что этих минут стало не хватать», — Аглая Тарасова, актриса.

Артистка тогда отмечала, что они с Биковичем остаются друзьями и коллегами. И это действительно так — вместе они снимались во втором «Холопе», который вышел на экраны в 2023 году.

После разрыва с Милошем Аглая Тарасова встречалась с американским режиссером Дарреном Аронофски, снявшим «Черного лебедя» и «Реквием по мечте». В 2019 году они вместе Испании, тем самым подтвердив свой роман. С ним Тарасова тоже рассталась, но отношения с Аронофски позднее называла спокойными и взрослыми.

Сейчас артистка находится в отношениях с коллегой по цеху Антоном Филипенко. Официально свой роман они не подтверждали. Тарасову и Филипенко часто видели вместе на светских мероприятиях. Например, на церемонии вручения III премии Гильдии кастинг-директоров, которая прошла в столичном театре Et cetera, Антон на красной дорожке поцеловал Аглаю.

Задержание

5 сентября 2025 года стало известно, что Аглаю Тарасову задержали в московском аэропорту Домодедово. Она пыталась провезти с собой из Тель-Авива вейп с гашишным маслом. У нее, как отмечает Mash, с собой было 0,4 грамма масла каннабиса (в Израиле он легализован) — это считается значительной дозой.

В отношении актрисы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Следствие ходатайствует о мере пресечения в виде домашнего ареста.

На фоне задержания из соцсетей фильма «Холоп 3» пропали упоминания Аглаи Тарасовой, хотя официально создатели не исключали ее из каста.