Американский актёр Мэттью Макконахи прокомментировал слухи о пятом сезоне «Настоящего детектива», главную роль в котором может сыграть Николас Кейдж. Звезда первого сезона заявил, что очень рад был бы увидеть коллегу во вселенной шоу, однако и сам Макконахи с радостью бы в неё вернулся.

Актёр вспомнил, что первый сезон ему самому очень понравился и он бы вновь воплотил Раста Коула на экране. Однако для этого необходим подходящий сценарий — с таким же огнём и ощущением оригинальности.

Мы сделали всё как нужно в первом сезоне «Настоящего детектива». Но если появится сценарий, как тот первый, с такими же огнём и оригинальностью, я бы вернулся к своей роли. По поводу монологов — у Раста Коула была такая склонность. Он говорил обо всём, что было у него внутри, и ему было всё равно, слушаешь ты или нет. В этом есть и свобода.

Ранее стало известно, что Мэттью Макконахи снимется в новом сериале от создателя «Настоящего детектива» Ника Пиццолатто. А ближайшей премьерой с актёром станет боевик «Потерянный автобус» про пожары в Калифорнии — он выйдет уже 19 сентября.