Киллиан Мерфи прокомментировал свое отсутствие в касте «Одиссеи» Нолана

Ирландский актёр Киллиан Мёрфи поделился своим мнением о фильме «Одиссея» Кристофера Нолана. Звезда «Оппенгеймера» и многих других фильмов британского режиссёра очень рад, что не снялся в мифическом эпосе — теперь он сможет посмотреть картинку как зритель.

© Чемпионат.com

По мнению Мёрфи, в мире мало кто смог бы совладать с подобным эпосом — и Нолан именно такой режиссёр.

Вышел ли трейлер? Я испытываю ROMO: «Облегчение от упущенной возможности». Очень жду этот фильм. Если в мире есть режиссёр, который мог бы взяться за «Одиссею», то это Кристофер Нолан. Кристофер — один на миллион. Он был огромной частью моей жизни как актёра. Я не могу дождаться, чтобы увидеть его «Одиссею».

Премьера «Одиссеи» Кристофера Нолана состоится 17 июля 2026 года. Съёмки ленты заняли полгода и прошли во многих странах Европы: от Италии до Шотландии и Исландии. Главные роли в фильме сыграют Том Холланд, Мэтт Деймон, Зендея, Энн Хэтэуэй и другие знаменитые артисты.