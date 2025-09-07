Ченнинг Татум рассказал о фильме «Мстители: Судный день»

Американский актёр Ченнинг Татум поделился своими впечатлениями от съёмок в фильме «Мстители: Судный день». В ленте артист вновь воплотит роль Гамбита, который впервые появился в «Дэдпуле и Росомахе».

Татум заявил, что это будет по-настоящему эпичный блокбастер, который «взорвёт людям мозг». При этом актёр заявил, что это скорее преуменьшение реальных масштабов будущей картины.

Когда я говорю, что это огромный фильм, это как бы преуменьшение. У меня нет достаточно большого слова. Он взорвёт людям мозг. Я не настолько хорош в словах, чтобы объяснить, насколько большим событием будет этот фильм.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. До релиза ленты в киновселенной Marvel также выйдет новый фильм про Человека-паука — премьера «Совершенно нового дня» состоится 31 июля 2026-го.