Умер актер Дерри Пауэр

Ушел из жизни Дерри Пауэр, ирландский актер театра, кино и телевидения.

© кадр из сериала «Второй экран»

Артист мирно отошел 5 сентября в доме престарелых на 90-м году жизни. Об этом сообщается на сайте одного из дублинских ритуальных сервисов.

Кремация тела исполнителя состоится 9 сентября.

Пауэр родился в 1935 году в Корке. На сцене Дублина дебютировал в первой половине 1950-х. На экране - с 1959-го.

В фильмографии - порядка семидесяти проектов: "Любовная история", "Улисс" 1967-го, телефильм по "Ревизору" Гоголя 1969-го - он сыграл там Бобчинского, "Дискосвиньи" с Киллианом Мерфи.

Последнее появление на экране - в сериале "Викинги" в 2014-м, на сцене - в 2016-м.