Умер актер Дерри Пауэр, сыгравший Бобчинского в "Ревизоре"
Ушел из жизни Дерри Пауэр, ирландский актер театра, кино и телевидения.
Артист мирно отошел 5 сентября в доме престарелых на 90-м году жизни. Об этом сообщается на сайте одного из дублинских ритуальных сервисов.
Кремация тела исполнителя состоится 9 сентября.
Пауэр родился в 1935 году в Корке. На сцене Дублина дебютировал в первой половине 1950-х. На экране - с 1959-го.
В фильмографии - порядка семидесяти проектов: "Любовная история", "Улисс" 1967-го, телефильм по "Ревизору" Гоголя 1969-го - он сыграл там Бобчинского, "Дискосвиньи" с Киллианом Мерфи.
Последнее появление на экране - в сериале "Викинги" в 2014-м, на сцене - в 2016-м.