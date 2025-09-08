Актриса Ванесса Кирби впервые стала мамой

Актриса Ванесса Кирби, известная в последнее время по роли Женщины-невидимки из «Фантастической четвёрки: Первые шаги», родила своего первого ребёнка.

© Universal Pictures

Кирби замужем за соучредителя Премьер-лиги по лакроссу Пола Рабиля: пару впервые заметили вместе осенью 2022-го года в Нью-Йорке, а уже в 2024 году актриса и спортсмен сыграли свадьбу.

© Соцсети Ванессы Кирби

Ещё Кирби известна ролями в серии фильмов «Миссия невыполнима», сериале «Корона» и фильме «Фрагменты женщины». А 4 сентября 2020 года на 77-м Венецианском кинофестивале за исполнение роли Марты в фильме «Фрагменты женщины» Кирби получила Кубок Вольпи за лучшую главную женскую роль.