Екатерина Чаннова дала «дорожную карту» для начинающих актеров

«Делайте все, что от вас зависит, и будь что будет». Это простой совет от молодой актрисы, уроженки Нижегородской области Екатерины Чанновой, которая прошла путь от десятка отказов на кастингах до ролей в крупных проектах, таких как «Знахарь», «Универ. Молодые», «Подслушано в Рыбинске». В эксклюзивном интервью «ФедералПресс» она дает настоящую «дорожную карту» для начинающих актеров: как заявить о себе, почему утверждение на роль – это «рулетка» и как не сгореть на съемках при двух часах сна, сохраняя любовь к профессии и веру в свое предназначение.

Екатерина, вы родились в небольшом городе Павлово. В какой момент почувствовали интерес к театральному искусству? Что вдохновило связать себя с этой сферой?

— Я приняла твердое решение стать актрисой в 12 лет – после просмотра сериала «Закрытая школа». Больше всего меня потряс фильм о создании сериала: я увидела, как строятся декорации, как на съемочной площадке возникает целый волшебный мир, который погружает в историю. Я поняла, что актеры не просто играют роли – они создают характеры, оживляют вымышленных героев. И в тот момент я окончательно влюбилась в профессию.

Какие события в своей актерской карьере вы считаете поворотными? Почему?

— Поворотным событием в моем актерском пути стало, конечно же, поступление в Высшее театральное училище им. Щепкина в Москве. Это обучение стало важной вехой моей жизни: не все в нем было идеально, но без него продвигаться дальше в профессии было бы гораздо сложнее.

Вторым значимым событием стали мои первые съемки. В это «колесо съемочного процесса» очень непросто попасть, и я безмерно счастлива, что на втором курсе решилась пойти наперекор педагогам и все-таки согласилась на участие в проекте, куда меня почти чудом утвердили!

Вы обучались в Высшем театральном училище, много выступали на сцене. Сложно ли было перейти в киноиндустрию и перестроить свою игру? Поделитесь опытом.

— Я хорошо помню одни очень важные пробы на втором курсе, когда режиссер прямо сказал мне, что я играю слишком театрально. Сначала я этого не поняла, хотя искренне старалась уловить суть. И только выйдя с проб, осознала: игра на сцене и игра перед камерой – кардинально разные вещи. В институте нас работе с камерой почти не учили, все внимание было сосредоточено на сцене. После этих проб я начала перестраивать свою манеру игры именно для кинематографа и кастингов – и результаты не заставили себя ждать. Кстати, те первые пробы были вместе с Рузилем Минекаевым.

Как вы погружаетесь в роль и что позволяет вам максимально прочувствовать эмоции своего персонажа? Дело в работе с режиссером или в самонастройке?

— Работа с режиссером и самонастройка для меня одинаково важны. Большую часть подготовки к персонажу я провожу дома еще до проб: изучаю его историю, мотивы поведения, подбираю ему аромат из моей коллекции духов, придумываю внешний облик и маленькие детали, которые могут раскрыть характер.

Но, когда приходишь на пробы, все может измениться: ты приносишь свое видение, а у режиссера – свое. И здесь начинается настоящая работа. Можно полностью принять его подход, попытаться найти компромисс или настоять на своем, показывая это в игре. То же самое происходит и на съемках. Работа актера и режиссера – это всегда диалог, очень важный и живой. Причем для меня не имеет значения, любит ли режиссер много рассуждать и «копать» или ограничивается лишь точечными комментариями. Главное – чтобы между нами была связь.

Вы входите в молодую плеяду артистов, но уже успели стать частью больших проектов. В чем секрет?

— Секрета тут, конечно, нет. Первый год-два я очень много пробовалась, но меня никуда не утверждали. Потом постепенно начали брать на эпизодические роли, а после этого процесс пошел «по накатанной». Это и работа над собой, и совпадение множества случайных факторов. Нужно учитывать, что такие вещи, как внешность, типаж, «стилистика» игры и личный характер человека, могут как помогать, так и мешать при утверждениях. А сами утверждения – это вообще отдельная рулетка: сначала решают кастинг-директор и режиссер, затем продюсеры картины, продюсеры компании, и только потом – продюсеры канала или платформы. Но я верю, что если искренне стараться и следовать велению сердца, то все обязательно получится!

Есть ли у вас роль мечты? И, напротив, какого персонажа в кино или театре ни за что бы не согласились сыграть?

— Я думаю, что нет персонажа, которого бы я не согласилась сыграть. По крайней мере, сейчас мне трудно представить такого. А вот ролей мечты у меня немало: от психически неуравновешенного человека до мошенницы-аферистки. И в сказках я почему-то еще не успела поиграть в кино. Очень хотелось бы сыграть принцессу, русалку или какую-нибудь лесную нимфу. Ах да – и загадочную даму из средневековья.

«Универ» – можно сказать, известный для российского телевидения ситком. Что для вас значит участие в «Универ. Молодые»?

— Участие в «Универ. Молодые» для меня прежде всего было экспериментом и интересной возможностью попробовать себя в ситкоме. Поначалу было очень сложно войти в этот быстрый ритм: мы с коллегами не были готовы к тому, что текст нужно знать настолько идеально, чтобы успевать произносить его с невероятной скоростью и множеством интонационных нюансов, при этом еще как-то оставаясь «живыми».

Не могу сказать, что мне это сразу понравилось на все сто. Но со временем я научилась распределять силы, а потом уже предлагала свои идеи, вносила изменения в текст и реакции, добавляла личные шутки. Когда обретаешь в этом свободу – становится невероятно весело и интересно.

Совпадают ли представления о студенчестве в «Универ. Молодые» с реальной жизнью? Случались ли ситуации на площадке, когда вы говорили «да, это было»?

— Жизнь в театральном институте – это совершенно иная реальность, поэтому совпадений с сериалом «Универ. Молодые» почти нет, разве что тусовки! А их там очень много, и в начале обучения ты не пропускаешь ни одной, чувствуешь свободу и наконец наступившую «взрослую» жизнь. Но главное различие в том, что в театральном институте ты проводишь время с 9 утра до 22 вечера – практически все четыре года. В «Универе» гораздо больше внимания уделяется «внеурочному» времени в общаге и других местах. У меня в институте такого времени было меньше, но приключений было более, чем достаточно.

Вы говорили, что на съемках сериала «Знахарь» у вас было очень плотное расписание. Вам удавалось было бодрой в 5 утра и работать над ролью после 2-х часов сна. Что мотивировало и держало в тонусе?

— Ой, я сама не знаю, откуда брала силы. В любом случае, я нахожусь в начале своего актерского пути, и для меня сейчас очень многое ново и интересно! Особенно, когда приходится выбирать: не сниматься в интересном проекте или сниматься, пусть и с безумным личным расписанием – я, конечно же, выбираю второе. Для меня это адреналин, ощущение востребованности и прекрасное чувство, что ты можешь подарить жизнь сразу нескольким совершенно разным персонажам. Но есть опасность, что какие-то роли «запутаются» между собой и тут нужно быть внимательным к себе.

А еще я обожаю киноэкспедиции! Параллельно со съемками изучаешь новые места, путешествуешь – разве это не счастье?

Открыли ли вы себя в какой-то новой ипостаси на съемках «Знахаря»? И, на ваш взгляд, кто в первую очередь должен посмотреть этот сериал?

— В «Знахаре» у моей Лели очень интересный характер – смесь нежности и твердости в равных пропорциях. Многие мои друзья сказали, что такой меня еще не видели. Сериал «Знахарь», как мне кажется, универсален по возрасту: в нем есть актуальные проблемы и шутки для всех, а общая атмосфера такая теплая и душевная, что он идеально скрасит семейный вечер, сделав его уютным и веселым, или вообще вечер любого человека. А шутки в этом сериале – моя отдельная любовь.

Что можете пожелать молодым актерам, которые только начинают свой путь в театре и кино?

— Делайте все, что от вас зависит, и будь что будет. Создавайте свое портфолио, хорошие фотографии, которые раскрывают вас с разных сторон, отправляйте их на почты и в соцсети актерских агентств. Посещайте театрально-киношные мероприятия, знакомьтесь с людьми, выходите из зоны комфорта, снимайте видео для социальных сетей – словом, заявляйте о себе! И не отчаивайтесь, если что-то не получается сразу. То, что предназначено именно вам, обязательно найдет вас.