Блум высказался о возвращении Леголаса во «Властелине колец: Охота на Голлума»

Актёр Орландо Блум, наиболее известный по роли Леголаса во франшизе «Властелин колец», в недавнем интервью рассказал о том, что не слышал о возвращении его героя в «Охоте на Голлума», новой картине серии.

Не исключено. что Блум лукавит, чтобы на раскрывать появление Леголаса, однако он заявил, что не хотел, чтобы кто-то другой сыграл героя в фильме.

На самом деле я пока ничего не слышал. Знаю только, что история сосредоточена на Голлуме, так что возможно всё. Но на самом деле я бы не хотел, чтобы кто-то другой сыграл Леголаса, понимаете?

Картина расскажет предысторию Голлума и покажет ту часть истории персонажа, которую авторы не осветили в предыдущих фильмах, — между «Хоббитом» и «Властелином колец».

Фильм выйдет 17 декабря 2027 года.