Актриса Дарья Пицик рассказала о своем первом кинопоцелуе на съемках фильма «Дылды». Ее партнером оказался Павел Деревянко. Подробности узнал сайт «Страсти».

© Passion.ru

Дарья призналась – работа с актером стала для нее важным профессиональным опытом.

«Для меня это был первый кинопоцелуй, и я очень благодарна Павлу за ту деликатность и поддержку, с которой он подошёл к совместным сценам. Павел - невероятно талантливый актёр с мощной харизмой и яркой индивидуальностью, но при этом он оказался удивительно чутким и внимательным партнёром. Хотя мы с коллегами по площадке были тогда начинающими актрисами, а Павел уже состоявшимся мастером, он никогда не демонстрировал своего превосходства. Напротив, он щедро делился профессиональными советами, помогал нам раскрепоститься перед камерой и всегда создавал комфортную творческую атмосферу», - поделилась Пицик.

Актриса не скрывает, что поначалу многие робели, но Деревянко мог развеять напряжение своей искренностью и готовностью помочь начинающим артистам.

Специально для комедии «Дылды», в которой Дарья играла спортсменку из волейбольной команды, приходилось два раза в неделю ходить на тренировки. Пицик старалась выполнить максимально возможное количество элементов сама, без дублеров.

«Интересно, что благодаря этому проекту я по-настоящему полюбила волейбол. Сейчас я продолжаю играть - собираемся с друзьями и соседями, и надо сказать, что играю теперь значительно лучше, чем во время съемок», - сказала она и отметила, что на проекте обошлось без травм.

«Когда пришла на кастинг и меня спросили, умею ли я играть в волейбол, ответила утвердительно, хотя это был единственный вид спорта, которым я не занималась. Но была уверена в своих спортивных навыках – три года занималась плаванием, йогой, каталась на лыжах, играла в футбол во дворе. Да и вообще выросла в спортивной семье, где пробовала самые разные виды активности. Эта общая физическая подготовка действительно помогла мне быстро освоить основы волейбола для роли», - поделилась артистка.

Подробнее о поступлении Дарьи в ГИТИС, съемках с Александром Робаком и работе в других известных проектах читайте в интервью на сайте «Страсти».