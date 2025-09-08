Вышел трейлер боевика «Поймать монстра» от автора «Ганнибала»

Создатели предстоящего хоррор-боевика «Поймать монстра» опубликовали дебютный трейлер ленты. Зрители смогут увидеть фильм уже в конце года, официальная премьера в России намечена на 25 декабря.

Сюжет рассказывает о девочке, которая обращается за помощью к таинственному соседу — она просит избавиться от монстра, поглотившего её семью.

Видео доступно на YouTube-канале RoadsideFlix. Права на видео принадлежат RoadsideFlix.

Главную роль сыграл Мадс Миккельсен («Меч короля», «Ещё по одной», игра Death Stranding), а режиссёром выступил Брайан Фуллер, который работал вместе с актёром над сериалом «Ганнибал». В ленте также снялись Сигурни Уивер, Давид Дастмалчян и Ребекка Хендерсон.