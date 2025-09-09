Телеведущая Бородина призналась, что боится играть главную роль в кино

Телеведущая Ксения Бородина начала работу над полнометражным фильмом — романтической комедией с элементами фантастики «За любовь». Об этом звезда сообщила в своем Telegram-канале.

В центре сюжета — история пары на грани развода, которую сыграют Бородина и Алексей Чадов. По сценарию герои получают волшебную бутылку, исполняющую любые желания.

Телеведущая призналась, что сильно переживает из-за съемок. Она также пожаловалась на тяжелый график.

«Теперь дни проходят так: читаю сценарий, учу текст, проходимся по тексту и скоро съемки по 12 часов смены. <…> Боюсь? Очень. Переживаю? Сильно переживаю, учитывая, что это так скажем новый опыт», — заявила Бородина.

При этом телеведущая называла предстоящие съемки «веселыми и многообещающими». До этого знаменитость уже снималась в кино в эпизодических ролях: она появлялась в сериале «Деффчонки» (камео) и фильме «С Восьмым марта, мужчины!», где исполнила роль сотрудницы научного центра «Сколково».

Накануне сообщалось, что Ксения Бородина вышла на публику в часах стоимостью более 1,5 млн рублей.

Ранее Юрий Антонов отказался от юбилея из-за проблем со здоровьем.