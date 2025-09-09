Актер Калашников рассказал о съемках в комедийном сериале «Первокурсницы»

8 сентября на телеканале ТНТ стартовал второй сезон комедийного сериала «Первокурсницы», в котором зрители увидят продолжение истории о двух подругах, решивших получить диплом в зрелом возрасте. Во втором сезоне сериала одну из ролей исполнил молодой актер из Новосибирска Владислав Калашников.

© ТНТ

По сюжету сериала, главные героини Настя (Анна Уколова) и Жанна (Екатерина Стулова) продолжают учебу в родном институте, пробуют себя в кулинарном стартапе и строят новые отношения. Владислав Калашников сыграл роль Славика – целеустремленного и вспыльчивого молодого человека, готового на многое ради достижения своей цели.

Актер признался, что перед пробами успел посмотреть лишь одну серию «Первокурсниц», но проект его сразу зацепил. «Во время просмотра сериал вызвал у меня разный спектр эмоций: от глубокого сочувствия и переживания до внутреннего ликования и радости за главных героинь! Никогда не поздно начать сначала, начать жить!», - поделился Владислав.

По словам новосибирца съемки сериала проходили в дружеской и творческой атмосфере, работа принесла массу приятных впечатлений и новых знакомств.

Владислав Калашников вырос в Новосибирске, где прошли его детство и юность. Бывает в родном городе редко – раз в год, но всегда вспоминает о нем с теплотой: «В этом городе начались мои первые театральные шаги! В этом городе я принял решение, что буду актером! В Новосибирске живут мои любимые родственники, моя семья! И каждый раз я приезжаю в Новосибирск, чтобы увидеться с ними! И, конечно же, пройтись по памятным и дорогим моему сердцу местам этого чудесного города!», - говорит Владислав.