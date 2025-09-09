Умерла звезда скандальной «Империи страсти»

В возрасте 90 лет ушла из жизни Кадзуко Ёсиюки, японская актриса театра, кино и ТВ, артистка озвучания. Юбилей звезда отмечала менее месяца назад.

Как сообщает портал The Japan News, причина смерти - пневмония. Артистка скончалась в родном Токио.

Кадзуко Ёсиюки родилась в семье писателя Эисукэ Ёсиюки. Карьеру начала в 1955-м. Сценический прорыв - 1977 год, главная роль в постановке по "Дневнику Анны Франк".

Первое появление на экране - также в 1955 году. В фильмографии - более 210 проектов. Одна из самых известных ролей - в скандальной "Империи страсти" (18+), в 1978-м картина стала победителем Каннского МКФ. После артистка снялась у Осимы в не менее резонансной ленте "Табу" (18+).

Также на ее счету "Кикуджиро" и "Банзай, режиссер!" Такэси Китано, озвучание "Рыбки Поньо на утесе" Миядзаки, "Затойчи и праздник фейерверков" Кэндзи Мисуми.