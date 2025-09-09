Иногда актеров увольняют уже в процессе работы над фильмом. Так случилось, например, с Эриком Штольцем, который должен был сыграть Марти Макфлая в «Назад в будущее». Пять недель он снимался в роли, но режиссер решил, что Штольц слишком драматичен для комедийного образа. В итоге персонажа пересняли с Майклом Джей Фоксом.

Жан-Клод Ван Дамм пробовал себя в роли Хищника в одноименном фильме 1987 года, но через пару недель работы его заменили. Причины называют разные: актер не подходил по росту, испытывал трудности из-за тяжелого костюма или был недоволен самим процессом.

Джеймс Пьюрфой шесть недель играл Вэ в фильме «V значит Вендетта», но из-за творческих разногласий его заменили на Хьюго Уивинга. Любопытно, что переснимать сцены не стали, Уивинг просто переозвучил уже отснятый материал.