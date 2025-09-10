Звезда «Уэнсдей» ответила, кого хотела бы сыграть

Актриса Эмма Майерс, известная широкой публике по роли в «Уэнсдей», в недавнем интервью рассказала о своей любимой видеоигры и мечте сняться в её экранизации.

Речь про Life is Strange, над сериалом по которой уже ведётся работа. Майерс бы с радостью сыграла в шоу главную роль — подростка Максин Колфилд, которая обнаруживает в себе сверхъестественные способности к манипуляции со временем.

Создателем шоу выступит Чарли Ковелл, который работал над сериалами «Конец ***го мира» и «Каос».

Оригинальная Life is Strange вышла в 2015 году и стала большим феноменом. Проект получил высокие оценки от критиков и геймеров за проработку мира, харизматичных персонажей и захватывающий сюжет.