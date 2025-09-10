Звезда сериала «Букины» рассказала о сложных отношениях со своим телом

Известная по ролям в сериалах «Букины» и «Реальные пацаны» Альбина Кабалина рассказала о своей борьбе с лишним весом и сложных отношениях с собственным телом. Актриса призналась в интервью Леди Mail, что ее главной проблемой является переедание.

По словам звезды, это происходит с ней с детства. Еда стала для нее способом справиться с плохим настроением.

«За четыре года я набрала тридцать лишних килограммов», — поделилась Кабалина.

Несмотря на это, она стремится к изменениям. Артистка заявила, что сейчас ее не устраивает тело.

«Я слишком надолго в нем застряла, а оно не мое. Я знаю, каким в действительности оно должно быть — на 20-25 килограммов меньше, чем сейчас», – отметила она.

По словам актрисы, вес стал для нее «броней» от стрессов и психологических проблем, с которыми она сейчас активно работает через самотерапию.

Женщине удалось экстремально похудеть в 2019 году для съемок в «Туристической полиции». Ее вес достигал 45 кг при талии в 61 см, но она все равно считала себя полной. Именно поэтому важно работать с самооценкой.

«А чтобы был эффект, все должно быть в комплексе», — советует актриса.

Альбина хочет попробовать себя в разных образах, но в кино ей и другим девушкам размера plus-size предлагают комедийных персонажей или «подруг» героинь.

