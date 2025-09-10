«Тихий ужас»: Грамматиков рассказал, как открыл талант будущей звезды Голливуда

Советский и российский режиссер Владимир Грамматиков рассказал, как однажды открыл миру талант ныне знаменитого британского актера Кристиана Бейла.

В беседе с корреспондентом aif.ru Ольгой Шаблинской кинематографист вспомнил о съемках фильма «Мио, мой мио», в котором снялась будущая голливудская звезда.

«Дело в том, что это был международный проект. Западные продюсеры выбрали меня и сказали: “вот этот режиссер нам нужен”. И я был утвержден. Мы снимали версию на английском языке для мирового проката. Я получил от своих друзей списки наших семей, который вернулись из англоязычных стран, чьи дети знали язык. И ко мне стали приходить пробоваться эти дети. Но это был тихий ужас, избалованные, в джинсах, с жвачкой во рту. И я сказал продюсерам: “Все, хватит! будем снимать ваших детей”», — рассказал режиссер.

Начали искать детей-актеров в шести лучших театральных школах Британии. Одним из кандидатов и стал Кристиан Бейл. Ему тогда было всего 9 лет.

«Но тут разразился страшный скандал. Агенты и родители подняли дикий шум. Что какой-то советский режиссер, не согласовав с ними, устроил их детям эмоциональные пробы, потрясение нервной системы и дает невыполнимые задания. Тогда придумали проводить пробы в присутствии родителей и агентов. Но детей заводили в отдельное помещение. И Кристиан потрясающе справился с актерской задачей для проб», — вспоминает Грамматиков.

Однако после съемок картины, Владимир Александрович больше ни разу не общался с актером. При этом он не считает, что после всех своих громких ролей, звезда «Темного рыцаря» зазнался.

«Он очень умный и талантливый человек. Одна его картина “Феррари” чего стоит. А все его фильмы про Бэтмена, это вообще как отдельный знак качества», — отметил режиссер.

