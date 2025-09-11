Через бары и обнаженку – тернистый путь к славе «Матери драконов» Эмилии Кларк

Ее путь к славе похож на современную сказку о Золушке. Из простой актрисы Эмилия Кларк превратилась в мировую знаменитость и одну из самых обсуждаемых персон в киноиндустрии. Несмотря на это, поклонники даже не предполагали, что переживала звезда за пределами красных дорожек и съёмочных площадок.

Эмилия Кларк родилась в Лондоне в тихом районе неподалёку от Оксфорда. С ранних лет она проявляла утонченный вкус, а ее гардероб состоял из множества платьев. Показы мод по телевизору всегда были главным событием вечера, которое будущая звезда не пропускала.

От родителей Эмилии достались важные качества: настойчивость и умение достигать поставленных целей. Отец звезды, к примеру, начинал свой путь с простого рабочего, а через несколько лет уже стал звуковым продюсером. Именно его творческий путь стал примером для девочки.

Театр и любовь

Когда будущей звезде было 3 годика, она с отцом посетила театр. Обычно непоседливая и активная Эмилия сидела неподвижно всю репетицию, не сводя глаз с артистов. Театральная атмосфера произвела на нее неизгладимое впечатление. С того момента она знала, кем хочет стать, и упорно шла к цели.

В школьном возрасте девочку записали в драматический кружок. Первое выступление было запоминающимся и необычным: от волнения Эмилия забыла все слова и смогла сыграть роль только с помощью подсказок учителей. Несмотря на тревожную ситуацию, Кларк с невозмутимым спокойствием и хладнокровием стояла на сцене. После провального, как покажется многим, выступления, она не только не усомнилась в себе, но и продолжила идти к мечте.

Вернувшись в Лондон, будущая артистка поступила в драматический центр, сделав мечту своим призванием.

Тернистый путь

Еще во время учёбы Эмилия неоднократно выходила на сцену. Она играла в постановках по пьесам Чехова, которые полюбились зрителям. Первоую главную роль она сыграла в постановке «Пигмалион». Тогда же молодую и талантливую актрису заметили режиссёры. К тому времени на ее счету было более десятка разноплановых ролей.

Кинодебют Эмилии Кларк состоялся в 2009 году. Актриса снялась в эпизоде сериала «Врачи». Затем ее фильмография стала уверенно пополняться, но желаемого успеха ни одна роль не приносила.

К тому времени артистка уже переехала в Лос-Анджелес. Чтобы прокормить себя и платить за квартиру, актриса была вынуждена подрабатывать в колл-центре и баре.

Новая глава

Все изменилось после решения Эмилии пойти на кастинг нового сериала. Прослушивания на роль Дейенерис Таргариен Кларк прошла успешно. Она не была похожа на героиню — таинственную блондинку с утончёнными чертами. Однако харизма и игра артистки позволили режиссёру без колебаний определиться с выбором.

Работа над сериалом «Игра Престолов» не только сделала артистку популярной, но и позволила ей по-настоящему раскрыть свой талант. Она снималась без дублерш, даже в откровенных сценах. Это позволило звезде почувствовать свою женскую силу и привлекательность.

Работа над сагой принесла Эмилии сразу две престижных премии — «Эмми» и «Сатурн».

Вскоре появились и полнометражные фильмы с участием актрисы. Самой запоминающейся стала романтическая драма «До встречи с тобой».

Карьера или жизнь

Ещё на съёмках «Игры Престолов» Эмилия начала испытывать сильные головные боли. Она даже не думала о визите к специалистам, поскольку больше всего боялась увольнения.

Во время съёмок второго сезона артистка уже не могла справляться без обезболивающих. Обследование показало разрыв аневризмы, а Эмилии понадобилась срочная операция.

Медики сразу сообщили звезде о высоком риске, но пути назад не было. Многочасовая операция и реабилитация серьёзно отразились на качестве жизни знаменитости. Кларк столкнулась с серьёзными нарушениями речи, памяти и зрения. Ее карьера в тот момент стремительно набирала обороты, и соглашаться на повторное вмешательство было нельзя. Кларк отложила вторую операцию, однако аневризма снова увеличилась.

Во время второго вмешательства медики провели трепанацию черепа, после чего установили актрисе титановую пластину. Реабилитация была ещё дольше, чем в первый раз.

Постоянная слабость, головокружение и психологическое напряжение заставили Эмилию задуматься об уходе из жизни. Однако вскоре звезда поняла, что самое страшное уже позади.

Она смогла полностью восстановиться и вернуться к съёмкам.

Несмотря на головокружительную карьеру, мировую славу и всеобщую любовь, артистка по-прежнему свободна. Ей приписывали многочисленные романы с коллегами и режиссёрами, но все они либо не находили подтверждения, либо заканчивались расставанием.

Сегодня Эмилия Кларк — не только талантливая актриса, но и кавалер ордена Британской империи. Почётную награду она получила за вклад в благотворительность. Эмилия является учредителем благотворительного фонда, помогающего людям восстанавливаться после инсультов и травм мозга. Знаменитость не скрывает: ее путь позволил иначе взглянуть на жизнь и научил с удовольствием проживать каждый миг.