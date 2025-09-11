Николай Костер-Вальдау снимется в фильме Роберта Земекиса

Николай Костер-Вальдау («Игра престолов», «Вкус жизни»), Изабель Мэй («1883», «До Луны и обратно») и Пирсон Фод («Мужчины в моей жизни», «Свайпнуть») присоединились к касту нового фильма Роберта Земекиса «Последняя миссис Пэрриш». «ИнтерМедиа» напоминает, что это экранизация популярного романа Лив Константин. Ранее сообщалось, что в картине сыграет Дженнифер Лопес.

Главная героиня Эмбер Паттерсон (Мэй) – простоя провинциальная девушка и ловкая мошенница, которая выбирает своей жертвой богатую супружескую пару Дафну (Лопес) и Джексона (Костер-Вальдау) Пэрриш. Она решает подружиться с женой и соблазнить её мужа, чтобы стать новой миссис Пэрриш. Но вскоре Эмбер узнаёт, что туфли Дафны надеть гораздо сложнее, чем она ожидала.