Ушла из жизни звезда «Гремлинов» и лауреат «Золотого глобуса» Полли Холлидей

Ушла из жизни Полли Холлидей, американская актриса кино и ТВ.

Холлидей скончалась 9 сентября на Манхэттене, Нью-Йорк. В июле артистке исполнилось 88 лет. Звезда "Гремлинов" и ряда важных ситкомов умерла от пневмонии. Об этом сообщает People, ссылаясь на информацию от ее близкого друга и агента.

Холлидей родилась в 1937-м в Джаспере, Алабама. Снималась с 1970-х, список ее экранных работ - порядка полусотни пунктов. В нем - "Девушка моих кошмаров", "Ловушка для родителей", "Миссис Даутфайр", "Удивительные истории", "Рядовой Бенджамин".

Полли Холлидей четырежды номинировалась на премию "Эмми". Она дважды была удостоена премии "Золотой глобус" в категории "лучшая женская роль второго плана" за работу в сериале "Элис".