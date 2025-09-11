Марк Хэмилл отказался играть в фильме по Стивену Кингу

Американский актёр Марк Хэмилл поделился своими эмоциями от прочтения сценария «Долгой прогулки» — нового триллера режиссёра Фрэнсиса Лоуренса, который выйдет в мировой прокат 12 сентября. Сперва звезда «Звёздных войн» отказался от роли из-за чрезмерного насилия, однако чуть позже артист прочитал оригинальную книгу Стивена Кинга и изменил своё решение.

© Чемпионат.com

Сперва Хэмиллу показалось, что лента будет исключительно про насилие, однако в конечном итоге она расскажет историю о дружбе и соперничестве.

«Когда я прочитал сценарий "Долгой прогулки", то сказал: "Я не буду сниматься, это слишком жестоко". А потом я прочитал книгу и подумал: "О, настолько мрачно лишь вступление. Оно служит для привлечения внимания, чтобы добраться до сердца и души фильма, которыми являются переживания молодых пешеходов". И вот где сердце, их опыт невероятен — дружба, соперничество, это просто фантастика. А я играю парня, которого все ненавидят».

«Долгая прогулка» расскажет об одноимённой игре на выживание, где сотня молодых людей должны идти, не сбавляя шаг, сражаясь за свою жизнь. Официальная премьера фильма в России состоится 18 сентября.